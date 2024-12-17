Aspettando la due giorni del Presepe vivente, in programma il 26 dicembre e il 1° gennaio, domenica a Morrovalle è andata in scena la versione realizzata dai bambini delle scuole dell’infanzia morrovallesi, con il coordinamento della Pro Loco Morrovalle. Hanno partecipato circa 140 bambini dei plessi di Morrovalle e Trodica e la risposta da parte della cittadinanza è andata oltre le più rosee aspettative, con migliaia di persone a girare nei vicoli del borgo antico allestito di tutto punto per l’occasione.

I bambini sono entrati nella parte con grande bravura, vestendo i panni dei mestieri della tradizione. «Un ringraziamento speciale a nome di tutta l’amministrazione comunale ai bambini e alle insegnanti che hanno realizzato tutti i costumi e che insieme alla Pro Loco hanno coordinato il tutto con grande senso di comunità», sottolineano il sindaco Andrea Staffolani e l’assessore al turismo Desiréè Lupi.

Ora scatta il conto alla rovescia verso il Presepe Vivente “dei grandi”, che tornerà nel giorno di Santo Stefano con l’edizione numero 25: anche quest’anno sono attese migliaia di persone e uno spettacolo che sa valorizzare scorci e tradizioni del borgo Bandiera Arancione.