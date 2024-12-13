Una donna morta e quattro persone ferite in un incidente lungo l’A14 avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15,35. La vittima è una 72enne italiana che vive nel Bolognese. Lo scontro, che ha coinvolto tre mezzi, è avvenuto a 4 chilometri dall’uscita di Civitanova, sulla corsia in direzione sud, al confine col comune di Potenza Picena.

L’impatto è stato violentissimo con pezzi di paraurti e carrozzerie sparsi su tutta l’autostrada. A scontrarsi sono stati un furgone ad altri due veicoli (tra questi una Fiat Panda su cui viaggiava una coppia). Dopo lo scontro è stato il caos con i mezzo bloccati lungo la carreggiata e i pezzi sparsi ovunque. Chi ha visto l’incidente ha subito chiamato i soccorsi e a quel punto è stato un viavai di sirene lungo l’autostrada.



Nel punto in cui è avvenuto lo scontro tra i tre veicoli si sono concentrati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, del 118 (con la medicalizzata di Recanati, la Croce gialla di Recanati, infermieristica di Loreto, l’automedica di Osimo e la Croce verde di Civitanova).

Tragico il bilancio dell’incidente. La donna che era a bordo della Fiat Panda è morta. Si tratta di una 72enne che vive in provincia di Bologna. In auto con lei c’era il marito (un uomo di origine cinese) che è stato trasportato al pronto soccorso di Civitanova. In ospedale a Civitanova sono state portate anche altre due persone che erano sui mezzi coinvolti nell’incidente. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, uno di loro è comunque stato operato d’urgenza.



Le cause dell’incidente sono in fase di ricostruzione da parte della polizia autostradale di Porto San Giorgio. Dopo lo scontro si sono formati quattro chilometri di coda in direzione sud tra Porto Recanati e Civitanova.

(Ultimo aggiornamento alle 20,35)