Rinforzi di mercato per diverse squadre di calcio della provincia, in ogni categoria. In Serie D, Giorgio Capece è l’ultimo arrivo in ordine di tempo Civitanovese. Centrocampista marchigiano classe 1992, è pronto a mettere la sua esperienza a disposizione di mister Alfonsi. Carriera prestigiosa nei campionati professionistici. Infattii, ha calcato i campi di Serie B e di Serie C con Ascoli, Lanciano, Spal, Arezzo, Cosenza, Juve Stabia, Fermana e Paganese. Conosce bene anche la Serie D avendo vestito le maglie di Bitonto, Ravenna e nell’ultima stagione del Roma City, prossimo avversario proprio dei rossoblu, che hanno in prova anche un attaccante argentino prossimo al tesseramento: Arial Alexis Ezequiele.

In Eccellenza, la Maceratese potrà contare sulle prestazioni del difensore Franco Ezquiel Grillo. Classe 1999, ha esordito nel campionato argentino nel 2019 con la maglia del Club Atlético Colegiales (Primera C) per poi difendere i colori del Centro Social y Recreativo Español (Primera D). Arriva dalla Jesina, dove ha giocato gli ultimi due campionati di Eccellenza. Il giocatore si è già allenato con la squadra e sarà a disposizione di mister Possanzini per il match di Coppa contro il Montefano.

In Promozione Aurora Treia annuncia le ultime entrate. Tommaso Tiberi, portiere, classe 2005, è un prodotto del vivaio della Recanatese che nelle ultime stagioni ha difeso i pali nella selezione Primavera dei leopardiani. Ariel Di Francesco, attaccante, una bandiera del club biancorosso che fa il suo rientro dopo la positiva ultima stagione con la Belfortese. Un forte legame con l’Aurora Treia che si è creato nel corso di nove stagioni trascorse insieme. Diego Allegretti, classe 1992, è una punta centrale che può ricoprire tutti i ruoli in attacco. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del San Marzano. Nel corso della sua carriera ha macinato gol e presenze con Pineto, Cavese, Gozzano (dove nel 2020/2021 sigla 25 reti), Vibonese, Maceratese, Noto, Treviso, Fano, Santegidiese e Sangiustese.

In Prima categoria, un tris anche per il Camerino. Fra i nuovi volti dei biancorossi spicca il portiere Stefano Sori, classe 1971. Ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra del Camerino nel campionato 1986/87, per continuare ed essere in rosa fino al campionato 92/93. In seguito è stato all’Esanatoglia, al Pievebovigliana, nove stagioni al Visso, due al Fiuminata, altrettante al Muccia e infine altri tre anni al Camerino (2016/17) per poi fermarsi fino a quest’anno. «Mi trovo benissimo con la squadra – dice il 53enne -. Sono tornato dopo essere stato contattato dalla società per supportare la rosa in questa stagione». Riccardo Tomassini, invece, è un centrocampista classe ’96, mentre Diego Amato è un difensore classe ’90 che si è trasferito nelle Marche per lavoro.

In Seconda categoria, ben sei innesti per la Lorese: il portiere Marco Taborri (2003, ex San Claudio), i difensori Cristiano Buccolini (1989, in uscita dall’Urbis Salvia), Paolo Piccinini (1996, torna dopo un anno di stop), il centrocampista Francesco Pierantoni (dal Montemilone Pollenza) e gli attaccanti Abdoul Ndao (ex Ripesanginesio) e David Doga.