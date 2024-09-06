Macerata sotto la lente,
controlli nelle zone a rischio

SICUREZZA - I carabinieri hanno identificato oltre cento persone, accertamenti in 5 locali e 3 multe

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Carabinieri_Controlli_FF-43-650x434Controlli serrati a Macerata da parte dei carabinieri. Ieri pomeriggio e lunedì i militari della Compagnia di Macerata in un’ottica di prevenzione al crimine hanno svolto verifiche mirate.

A operare il Nucleo operativo e radiomobile e le 11 stazioni della Compagnia. Dieci le pattuglie messe in campo ieri e lunedì con un’unità del nucleo cinofili di Pesaro.

I militari hanno agito ai Giardini Diaz, piazza Pizzarello, corso Cairoli, corso Cavour, via Cioci, via Trento, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza della Libertà, via Santa Maria la Porta e via Matteo Ricci.

I militari hanno predisposto posti di blocco e svolto frequenti passaggi di fronte e nei pressi degli obiettivi e di locali dove sono state svolte delle soste e delle verifiche. Cinque i locali controllati. 104 le persone identificate di cui 34 già note alle forze dell’ordine. Sono stati controllati 34 veicoli e sono state fatte tre multe per violazioni al codice della strada.  

(redazione Cm)


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