Controlli serrati a Macerata da parte dei carabinieri. Ieri pomeriggio e lunedì i militari della Compagnia di Macerata in un’ottica di prevenzione al crimine hanno svolto verifiche mirate.

A operare il Nucleo operativo e radiomobile e le 11 stazioni della Compagnia. Dieci le pattuglie messe in campo ieri e lunedì con un’unità del nucleo cinofili di Pesaro.

I militari hanno agito ai Giardini Diaz, piazza Pizzarello, corso Cairoli, corso Cavour, via Cioci, via Trento, viale Trieste, piazza Mazzini, piazza della Libertà, via Santa Maria la Porta e via Matteo Ricci.

I militari hanno predisposto posti di blocco e svolto frequenti passaggi di fronte e nei pressi degli obiettivi e di locali dove sono state svolte delle soste e delle verifiche. Cinque i locali controllati. 104 le persone identificate di cui 34 già note alle forze dell’ordine. Sono stati controllati 34 veicoli e sono state fatte tre multe per violazioni al codice della strada.

(redazione Cm)