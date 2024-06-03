Una giornata di sport, ma soprattutto di festa, di valori e di comunità al campo della Vittoria a Macerata. E’ nella splendida cornice dello storico stadio che si sono dati appuntamento i giovani sportivi e le giovani sportive maceratesi di ogni disciplina per la festa annuale del Coni. Lo sport è stato protagonista già dal mattino grazie alla Clementoni Cup, organizzata da Atletico e Robur: partite 5 contro 5, categoria “Primi Calci”, ma senza una classifica con lo scopo di promuovere tutti gli sport, partendo dal calcio, andando ben oltre la competizione. hanno partecipato anche la Ternana Women e l’As Roma.

Protagoniste fin dalla mattina sono state le famiglie che hanno trovato un punto di incontro e un momento di confronto e condivisione.

Dalle 16,30 ha preso il via la sfilata delle società partecipanti e il verde del campo si è colorato di festanti bambini e bambine emozionando i tanti presenti. Poi l’immancabile inno di Mameli in una inedita manifestazione del 2 giugno «visto che lo sport ora è contenuto anche in un articolo della Costituzione» ha sottolineato il delegato Coni Fabio Romagnoli.

Poi via alle dimostrazioni delle società, dall’atletica, al basket, passando per la scherma, il volley, la ginnastica e naturalmente il calcio. Quindi la rotazione tra le squadre: tutti e tutte hanno potuto sperimentare gli altri sport.

Presenti alla manifestazione l’assessore allo sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi, la consigliera regionale Anna Menghi, il delegato del Coni Fabio Romagnoli, il presidente dell’Atletico Macerata Matteo Secaccini e Giovanni Clementoni, amministratore delegato della Clementoni, sponsor dell’iniziativa, che ha premiato con i suoi giochi tutti i presenti.

(Redazione Cm)