di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Furto con spaccata alla tabaccheria cartoleria Spurio di via Corridoni a Civitanova Alta. Nella notte un uomo incappucciato a bordo di un furgone ha prima rotto la serranda a protezione della vetrina e della porta di ingresso e in seguito infranto il vetro per introdursi nel locale.

E’ successo attorno alle 4.45, ancora in corso d’inventario il bottino. Il ladro ha trafugato per lo più pacchetti di sigarette (oltre un centinaio) e decine di “Gratta e vinci” per un valore commerciale superiore a duemila euro e poi si è dato alla fuga. Sul posto questa mattina sono arrivati gli uomini del commissariato di polizia di Civitanova che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale in cui si vede un uomo incappucciato che prima ha tagliato le maglie della serranda e poi ha infranto il vetro della porta d’ingresso.

Il tutto si è consumato in pochissimo tempo. La polizia sta cercando di ricostruire anche se a bordo del furgone vi fossero dei complici. Al vaglio anche le telecamere pubbliche della zona. E’ l’ennesimo furto in provincia di Macerata di sigarette dopo il colpo dello scorso aprile al bar Ternana di Civitanova dove ignoti hanno agito nell’unica ora di chiusura del locale per portare via un ingente quantitativo di stecche di sigarette (leggi l’articolo) e quello a Macerata alla tabaccheria Monachesi del marzo scorso quando i ladri hanno trafugato circa 10 mila euro tra sigarette, Gratta e vinci e contanti (leggi l’articolo). Le indagini sono in corso.