Con i rispettivi saggi: “Il maestro di Mogliano. Vita e opera di Giovanni Lucaroni (1891-1980), edito da Marcianum Press, Venezia, 2023 e “Educare nella scuola primaria. La dimensione artistico-espressiva e il recupero del significato educativo della performance, edito da Anicia, Roma, 2022, Lucia Paciaroni e Tommaso Farina, ricercatori presso il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’università di Macerata si sono aggiudicati il “Premio Italiano di Pedagogia” XI Edizione 2024. Assieme agli altri vincitori del Premio, i due autori riceveranno il prestigioso riconoscimento il 15 giugno a Napoli, in occasione del Convegno nazionale Siped: “Ricerca e progettazione pedagogica per contrastare povertà educative e dispersione scolastica. A 100 anni dalla nascita di Alberto Manzi”, nella splendida cornice della sala dei Baroni, all’interno del Maschio Angioino. Le declaratorie del Premio sono visibili qui .