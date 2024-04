di Mauro Giustozzi

In 46 edizioni del pellegrinaggio Macerata-Loreto, il rinnovato centro fiere di Villa Potenza sarà ufficialmente la quarta location che l’8 giugno ospiterà l’arrivo dei fedeli, la santa messa e la partenza per il cammino verso la Santa Casa.

Dagli albori della manifestazione nel 1978, quando don Giancarlo Vecerrica, oggi vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica, propose il pellegrinaggio come gesto di ringraziamento dei giovani studenti alla Madonna al termine dell’anno scolastico, ed in quella occasione radunò poco più di 300 partecipanti in piazza Strambi davanti al Duomo: negli anni è cresciuto un popolo sempre più numeroso, sostenuto e accompagnato dalla presenza di molti volontari e collaboratori. Nessuno, dopo quella prima edizione, avrebbe mai immaginato che sarebbe di lì a poco diventato un evento di rilievo nazionale e internazionale allo stadio Helvia Recina, che ha ospitato la gran parte delle edizioni, sino allo Sferisterio nel 2022 durante il periodo della pandemia e adesso la new entry del centro fiere di Villa Potenza, vista l’indisponibilità dello stadio impegnato da lavori di ristrutturazione.

Un centro fiere che per l’occasione sarà tirato a lucido dopo i lavori di ammodernamento e restyling per l’8 giugno, data che ospiterà l’edizione 2024 del pellegrinaggio Macerata-Loreto. L’arrivo dei pellegrini è atteso sin dalla tarda mattinata di sabato, con il concentramento di pullman e veicoli che stavolta, per la maggior parte, eviterà di entrare nel capoluogo ma raggiungerà direttamente la frazione di Villa Potenza dove alle 19.30 è previsto l’inizio del gesto ed alle 20.30 sarà officiata la santa messa. Ovviamente il cambio di sede di partenza, che avvicina Loreto visto che sarà tagliato l’intero tratto che da via dei Velini conduce a Villa Potenza, farà sì che saranno qualcuno in meno dei 28 chilometri tradizionali di cammino: per questo motivo gli organizzatori stanno predisponendo un programma che contempli una partenza ritardata da Macerata anche per evitare di raggiungere la cittadina lauretana troppo prima delle ore 6 di domenica. Anche a livello logistico si dovrà studiare la dislocazione del palco e del parterre che accoglierà i pellegrini, la sala stampa ed i servizi accessori, una situazione completamente nuova rispetto a quella collaudata negli anni allo stadio Helvia Recina dove tutto era più semplice e si poteva contare oltre che sul prato sui gradoni di gradinata e curva per ospitare i fedeli. Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo congiunto di tecnici comunali e organizzatori per fare il punto. Nel frattempo stanno giungendo già centinaia di prenotazioni di gruppi che arrivano da ogni parte d’Italia: da Milano e dal Triveneto per la parte nord, dalla Puglia e Campania dal sud del Paese, mentre le regioni confinanti di solito sono le ultime, anche per la vicinanza, ad iscriversi.

Il pellegrinaggio è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni anno migliaia di persone, soprattutto giovani. Il cammino notturno verso la Santa Casa di Loreto si snoda tra le colline marchigiane, scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Gli abitanti dei paesi lungo il tragitto come sempre accoglieranno i pellegrini davanti l’uscio di casa, o ai margini delle strade. L’arrivo sul sagrato della basilica lauretana è previsto al primo chiarore dell’alba, dopo aver recitato, sull’ultima salita, l’atto di consacrazione a Maria. Ogni intenzione di preghiera verrà poi consegnata ai piedi della Madonna Nera. Storica è stata la partecipazione di Giovanni Paolo II nel 1993, così come la vicinanza di Papa Francesco attraverso gli audio-messaggi rivolti ai pellegrini negli ultimi anni. Come accaduto negli ultimi 10 anni, anche per questa edizione si attende la telefonata ai pellegrini radunati al Centro fiere per un saluto di Papa Francesco. Il tema di questa 46° edizione svelato dagli organizzatori di Comunione e Liberazione è “Come è possibile questo?”. C’è poi da ricordare come nella stessa giornata si terrà anche il voto per le elezioni europee e amministrative locali, il che costringerà le forze dell’ordine ad effettuare un lavoro supplementare per far fronte ai diversi eventi concomitanti.