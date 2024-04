di Marco Pagliariccio

Colpo grosso dell’Area 21 – Dance Art Studio ai campionati italiani di ballo hip hop, tenutisi sabato scorso al Teatro Italia di Roma. La scuola di ballo di Corridonia ha centrato il titolo nazionale nella categoria adulti con la Hht Crew, chiudendo comunque sul podio con un lusinghiero terzo posto nella categoria 13-18 con la Hht Varsity.

Una conferma ad altissimi livelli per il gruppo guidato dal direttore artistico Gianluca Marrazzo, realtà nata nel 2019 e che ha il suo quartier generale alla zona industriale. Passo dopo passo, nonostante la pandemia di mezzo a intralciare i piani, le crew sono salite di livello fino ad affermarsi anche oltre i confini nazionali. «Due risultati che ci danno una grandissima soddisfazione – rimarca Marrazzo – una conferma a livello di adulti, mentre nella categoria Varsity era la prima volta che arrivavamo così in alto».

Inoltre, con questi due piazzamenti, Area 21 – Dance Art Studio stacca anche i pass per partecipare per il terzo anno consecutivo agli Hip Hop International, i campionati mondiali, in programma ad agosto a Phoenix, negli Stati Uniti: lo scorso anno la crew corridoniana arrivò addirittura in semifinale. Ma anche quest’anno, come per le passate edizioni, si ripropone il problema di trovare i fondi necessari per la trasferta americana. «Non abbiamo ancora deciso se andremo o meno – ammette Marrazzo – negli ultimi due anni siamo andati con le nostre forze e l’aiuto di qualche piccolo sponsor. Speriamo di riuscirci anche stavolta, ma vedremo strada facendo».