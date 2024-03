di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

E’ un dono ai marchigiani il libro di Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli. O meglio sarà un vero dono se amministratori locali, enti ed imprese ne coglieranno il messaggio.

Messaggio corale che Menichelli ha colto nella sua esperienza e ha rielaborato in una serie di concrete proposte di sviluppo economico e turistico dando vita a “L’Italia di mezzo. Comunità, territori e turismi”, frutto di ritagli di tempo libero utilizzati dal segretario a favore del territorio. Il libro ha anche uno scopo sociale: il ricavato dalla vendita sarà destinato al sostegno di nuove piccole imprese turistiche delle aree interne gestite da giovani imprenditori.

«Questo libro è un gelato artigianale – ha detto il giornalista Carlo Cambi, durante la presentazione di questa mattina nella sala Giunta di Confartigianato – è fresco, nutriente per le idee da sviluppare che offre e approccia dalla comprensione del percorso di sviluppo».



Il libro è diviso in due parti, la prima descrittiva della situazione attuale con tanto di numeri e tabelle e la seconda propositiva. «Il turismo – ha precisato Menichelli – può essere leva di sviluppo a partire dai borghi che deve essere volano per i paesi che lo circondano, un borgo che rivive». Il segretario ha indicato strumenti volti a generare e produrre abitanti: «Sono necessarie leve fiscali come la già attiva flat tax del 7% per i pensionati che dall’estero vengono a vivere nel cratere o come la delega fiscale in divenire. Accanto a queste è necessaria l’animazione sociale. Il terzo tema è invece una nostra invenzione, quella dell’Artiturismo, una nuova forma di turismo dedicata alla scoperta dell’artigianato e del valore dell’esperienza dei turisti».



A salutare la pubblicazione da remoto il presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Questo lavoro serve a creare consapevolezza. Parlare delle caratteristiche delle Marche non è esaltarsi per un nulla, è raccontare la verità, di un territorio ricco con tanti capitani d’impresa e personaggi illustri come Enrico Mattei, per citarne uno che è nell’agenda del governo. E’ una Italia di mezzo che soffre di isolamento infrastrutturale e digitale, per il sisma e le sue ripercussioni e di uno spopolamento dovuto a una mancata programmazione politica. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati delle leggi urbanistiche folli fatte nel passato, devono evitare di ripetere gli errori dle passato».

Plauso dal commissario Guido Castelli, collegato online da Castel di Luco che ha evidenziato: «La ricostruzione è una creatura viva, non solo fisica ma anche della qualità e intensità della vita economica e sociale. Sullo sfondo dobbiamo affrontare la questione demografica. In questo lembo d’Italia dobbiamo saper mantenere altala fiducia basata sui fatti, terrò questo libro nel tascapane e mi ricorderà di camminare piedi per terra ma sguardo verso l’alto».

Ha sposato il progetto di Confartigianato anche Fabio Renzi, segretario di Symbola: «L’Italia centrale è un’Italia vitale dove le comunità rischiano di evaporare. Nel cratere c’è il terzo cantiere più esteso d’Europa, copre però il 5% del territorio, 70% di bosco in fase di sviluppo e il resto è terreno agricolo in contrazione. L’artigianato è la principale infrastruttura civica e va ricolonizzato nelle mura urbane».

Il giornalista, esperto di marketing territoriale Carlo Cambi ha sottolineato: «Per fare turismo in queste terre serve consapevolezza, se sei consapevole delle tue radici puoi consentire ai nuovi giovani che arrivano da lontano, di essere italiani. I borghi non vanno salvati ma riempiti di di popolazione e di contenuti con una filiera di sapere artigiano. Il libro di Menichelli è un piccolo manifesto della resistenza dell’identità italiana. Le Marche hanno un grosso problema, convincersi di essere un territorio turistico. Questo libro aiuta».

La copertina del libro è stata realizzata dal pittore Stefano Calisti che ha concluso: «I paesaggi che io riempio di colore e porto nel mondo sono amatissimi ma spesso noi marchigiani non cene accorgiamo».