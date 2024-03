Civitanova apre le porte all’Erasmus+ del Liceo da Vinci, un progetto grazie al quale docenti e studenti dell’istituto effettuano attività di job shadowing, di formazione e scambi con studenti e studentesse di altre nazioni.

In questi giorni, dopo che tre studentesse e una docente di conversazione francese sono state ospitate in Francia, al liceo Pierre Mendès-France di La Roche-sur-Yon, in Vandea, due docenti del liceo francese stanno effettuando un soggiorno al liceo da Vinci di Civitanova.

Ad accoglierli a Palazzo Sforza, insieme alle professoresse Daniela Ciotti, Edith Orhan e Silvia Gaetani, il sindaco Fabrizio Ciarapica. «E’ un piacere accogliere a Civitanova insegnanti e studenti da tutto il mondo – ha detto il sindaco – Civitanova è una città culturalmente aperta e questa iniziativa ci consente di far conoscere oltre i confini nazionali, la nostra città e le nostre eccellenze. Ringrazio il dirigente scolastico Francesco Giacchetta e tutti i docenti per aver aderito a questo progetto».

Nell’occasione, c’è stato uno scambio di doni: il sindaco ha regalato loro una bottiglia di vino dell’azienda di Civitanova “Fontezoppa”, etichettato “Annibal Caro”, illustre letterato di Civitanova Alta, ricevendo in dono, a sua volta, un Pierreux Brouilly (dipartimento del Rodano).

Sempre in queste settimane, alcuni docenti e studenti del liceo dell’indirizzo Scienze Applicate, sono in Grecia. Altri studenti, nel mese di maggio, del liceo linguistico, delle sezioni E ed F, (che studiano anche la lingua tedesca) saranno ospitati in una scuola di Marne per due settimane. Altri studenti, invece, delle sezioni F, G e K andranno in soggiorno in un liceo spagnolo di Girona (Catalogna).

Il primo scambio è già avvenuto a gennaio, relativamente all’obiettivo 3 (sulla metodologia di insegnamento) specifico per le classi EsaBac, ossia per quelle classi (la sezione G e K del liceo linguistico) che hanno il corso per il doppio diploma: all’Esame di Stato con una prova aggiuntiva specifica (di Letteratura francese e di Storia in francese) possono acquisire il Baccalauréat, ossia il diploma di maturità francese.