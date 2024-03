Ad Urbisaglia inaugurata la panchina del dono, installata al parco della rocca. All’inaugurazione c’era il sindaco Paolo Francesco Giubileo che ha espresso il suo ringraziamento alle associazioni del dono Avis, Aido e Admo, anche a nome di tutte quelle persone che hanno ricevuto la vita grazie alla generosità dei donatori di organi, midollo osseo e sangue.

«È l’occasione per una riflessione profonda sul significato di un gesto semplice per chi dà ma di altissimo valore per chi riceve – ha detto Elio Giacomelli, presidente Aido provinciale -. Il sistema sanitario nazionale, criticato in molte occasioni, in questo ambito riesce ad esprimere un eccellente livello di risultato, per qualità di intervento, organizzazione e, cosa di non poco conto, gratuità di prestazione». Il presidente Aido provinciale ha ribadito «quanto sia importante la collaborazione di tutti, istituzioni comprese, perché i primati che l’Italia può vantare in Europa sono da ascrivere in primis ai cittadini donatori».

Per quel che riguarda la donazione di organi, ha ricordato che «oggi il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà viene principalmente assegnato ai comuni». Infatti, è al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità che l’ufficiale di anagrafe fa la richiesta al cittadino e questi può rispondere “sì”, “no” (in tal caso il dato viene registrato al Sit sistema consultabile solo dai medici preposti all’eventuale prelievo di organi), oppure “non mi esprimo” (se non si è pronti per la scelta). La consultazione dei dati a livello nazionale consente al presidente Aido provinciale Elio Giacomelli di esprimere il «ringraziamento alla popolazione di Urbisaglia per i lusinghieri risultati, dovuti anche all’impegno dell’ufficiale di anagrafe, che si attestano intorno al 22% di cittadini contrari a donare gli organi, ben al di sotto della media nazionale di circa il 30%». Presenti all’inaugurazione anche l’assessore Cristina Arrà, la presidente Aido Monti Azzurri, Luciana Salvucci, la presidente Avis Urbisaglia Rita Orazi.