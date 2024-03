Appignano con le sue note eccellenze apprezzate in tutta Italia, l’arte ceramica e i prelibati legumi, sarà presente alla trentaduesima edizione di Tipicità Festival che si terrà a Fermo il 9,10 e 11 marzo prossimi.

«I legumi e l’arte ceramica raccontano l’identità millenaria del nostro borgo, due importanti attrattori turistici del territorio che siamo ben lieti di esporre ed offrire al grande pubblico di Tipicità – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita – nel nostro spazio i visitatori potranno vedere all’opera i maestri vasai di Appignano nell’antica arte della ceramica e deliziare i loro palati con i nostri prelibati legumi. Sempre più forte è il legame tra il Borgo di Appignano ed il festival Tipicità divenuto una manifestazione di grande valenza promozionale dell’identità del territorio marchigiano».

Nell’area del Comune di Appignano parteciperanno alla tre giorni di promozione turistica e culturale di Fermo i principali artisti e associazioni di ceramisti di Appignano. Saranno infatti presenti i famosi maestri vasai del borgo che oltre ad esporre alcune delle loro preziose opere d’arte, si esibiranno in dimostrazioni di decorazione e di lavorazione della ceramica al tornio e per l’occasione metteranno a disposizione del pubblico i loro strumenti per offrire l’ebbrezza di sperimentare in prima persona l’arte di modellare l’argilla.

I visitatori potranno veder nascere sotto i loro occhi le opere artistiche della famosa ceramica di Appignano, dal 1500 espressione dell’artigianato locale confluito nell’arte, nonché principale protagonista di un lungo periodo della storia dell’economia del territorio. Sarà presente a Tipicità anche il Museo della Tela e La Stanza del Telaio di Appignano con l’Associazione per l’Artigianato Artistico Arti e Mestieri che offrirà ai presenti dimostrazioni dell’antica tecnica dell’arte della tessitura.

Principale protagonista della parte gastronomica del territorio la manifestazione Leguminaria che quest’anno si terrà il 18 19 e 20 ottobre prossimi ad Appignano, presente a Tipicità anche come tappa del Grand Tuor delle Marche 2024, con i prelibati legumi che grazie all’organizzazione della Pro Loco e dei coltivatori delle Aziende agricole Mazzieri e Medei, verranno preparati con le antiche ricette e serviti al pubblico presente nella tre giorni fermana in squisite degustazioni.

«Tra le novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con l’istituto alberghiero G. Varnelli di Cingoli, offriremo ai presenti la possibilità di gustare i nostri legumi anche con delle ricette innovative, completamente rivisitate dagli studenti dell’istituto – ha detto il vice sindaco Stefano Montecchiarini – Piatti antichi riletti in chiave moderna dalla creatività e dall’originalità dei ragazzi che il pubblico potrà apprezzare domenica durante il nostro show cooking in programma al Fermo Forum».

Tra gli appuntamenti di Tipicità da non perdere domenica 10 marzo dalle 12, nell’area Teatro delle Esperienze (sala 1), si terrà infatti l’evento “Leguminaria show cooking” dove sarà possibile degustare le ricette di legumi della tradizione reinterpretate dagli studenti dell’istituto alberghiero “G.Varnelli” e Convitto di Cingoli. Un viaggio gastronomico tra passato e presente alla riscoperta di storia, sapori ed emozioni del territorio condotto dalla giornalista Erika Mariniello esperta di viaggio ed enogastronomia che collabora con magazine specializzati e con Alma tv e gli interventi del Sindaco Mariano Calamita e dei docenti Bruno Spaccia e Rosanna Foltrani dell’istituto alberghiero di Cingoli.