L’attenzione per le occasioni di riflessione e di scoperta della libertà della mente è molto forte in un contesto sociale in cui tutti, più che vivere, devono funzionare e correre. Una conferma di questa speciale attenzione si è avuta con la grande partecipazione al ciclo di quattro incontri “Meditazione e presenza mentale”. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.

Domani, mercoledì 6 marzo, alle 18 nell’aula “Omero Proietti”, al terzo piano della sede universitaria di via Garibaldi 20, si terrà l’incontro conclusivo. Questa volta la riflessione sarà condotta dallo scrittore argentino Adrian N. Bravi, un autore sempre più apprezzato in Italia e all’estero. Il tema che Bravi affronterà riguarda la scrittura come esperienza di ritrovamento di se stessi e come specchio dei propri vissuti. L’incontro sarà introdotto da Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Tutti gli appuntamenti del ciclo di incontri sono aperti a chiunque voglia approfondire le opportunità di benessere integrale che sono costituite dal dialogo, dalla meditazione, dall’ascolto, dalla spiritualità.