Anche quest’anno la Giornata di raccolta farmaci organizzata dal Banco farmaceutico, arrivata alla sua 24° edizione, ha dato i suoi buoni frutti nella nostra provincia.

A Villa Cozza sono stati consegnati prodotti da banco di molte tipologie fra antipiretici, sciroppi per la tosse, multivitaminici, antidolorifici, antinfluenzali e creme idratanti grazie alla farmacia Cairoli di Fabrizio Buglioni, pioniere a Macerata nella raccolta con Banco farmaceutico, e a Stefano Romagnoli, direttore della farmacia comunale di Trodica di Morrovalle, con vero spirito di servizio nei confronti della comunità.

Ben 42 farmacie in provincia hanno aderito all’iniziativa, dimostrando così un impegno importante e tangibile per il benessere della nostra comunità. Insieme, hanno raccolto 6mila confezioni di farmaci da banco che si traduce in un valore di oltre 50mila euro. Questo straordinario sforzo collettivo avrà un impatto significativo sulla vita di circa 2mila ospiti di differenti realtà assistenziali e diverse case di riposo, offrendo loro l’accesso gratuito ai parafarmaci di cui hanno bisogno per migliorare la propria salute e qualità della vita. «È un risultato che va oltre il mero valore numerico, è un riflesso della solidarietà che caratterizza la nostra comunità», ha commentato Maurizio Galassi, storico collaboratore del Banco farmaceutico in provincia.

Presenti alla donazione, oltre a Galassi, la vicepresidente del cdA Ircr Macerata Laura Ricci, il direttore generale Ircr Nazzareno Tartufoli, la responsabile di struttura Letizia Coluccini e l’infermiera Francesca Bottalico oltre a Buglioni, il suo giovane collaboratore Marco Germondani e Angelo Ariozzi, responsabile provinciale Banco farmaceutico. «Esprimo a nome di tutta l’azienda il ringraziamento per questa lodevole iniziativa, un servizio a favore delle persone più fragili e un vero segnale di sostegno alla nostra realtà», ha commentato Ricci.