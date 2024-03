“Sionismo. Un movimento coloniale?” ne parlerà Arturo Marzano, docente di Storia delle istituzioni dell’Asia all’Università di Pisa ed esperto di storia dello Stato di Israele. L’appuntamento è per il 5 marzo alle 17,30 nella Sala Sbriccoli della Biblioteca didattica di Ateneo Casb di Macerata. Fa parte del ciclo di incontri “Il conflitto israeliano-palestinese”, organizzato dall’Università di Macerata per riflettere sul conflitto in atto in Medio Oriente.

Marzano si confronterà con i docenti di Unimc Maria Laura Paniconi, lingua e letteratura araba, e Francesco Bartolini, storia contemporanea. Marzano ha lavorato nella cooperazione internazionale nei Balcani e in Medio Oriente ed è autore di volumi e articoli pubblicati in libri collettanei e riviste scientifiche sia in Italia che all’estero.