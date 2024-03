Torna all’Università di Macerata Gian Luca Comandini, imprenditore, docente e divulgatore tecnologico, esperto di fintech e new media, che da domani al Dipartimento di economia e diritto darà il via a un nuovo ciclo di seminari dedicato a criptovalute, blockchain e business. I prossimi incontri si terranno mercoledì e poi il 9 e 10 aprile. Per maggiori informazioni: dedcomunica.unimc.it.

A introdurre il corso sarà la direttrice del Dipartimento Elena Cedrola. I partecipanti avranno la possibilità di comprendere meglio una tecnologia che permette di scambiare valore e che rappresenta un nuovo paradigma, anche e soprattutto dal punto di vista sociologico. Quando si parla di blockchain non si fa riferimento solo all’economia, ma bisogna comprendere una serie di nozioni politiche, informatiche e matematiche. Comandini, imprenditore, nel 2019 è stato nominato da Forbes tra gli under30 più influenti del Paese.