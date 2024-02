Tre giornate dedicate a riflessioni sulla figura della donna, tra uguaglianza e differenza. È quanto organizzato dal locale Cif, Centro italiano femminile, con il patrocinio del Comune di Montecassiano in occasione della celebrazione della “Giornata della donna”.

Il primo appuntamento è per domenica prossima (3 marzo). Si inizia alle 10,30 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Ernesto Riccobelli dal titolo “Donne che lottano per la vita” all’auditorium San Marco, alle 11,30 ci sarà l’apertura della pesca di beneficenza, mentre nel pomeriggio alle 17 la chiesa San Marco in piazza Unità d’Italia ospiterà il concerto di pianoforte organizzato dall’associazione All’Opera 2.0 (ingresso libero).

Venerdì 8 marzo alle 20,30 si terrà la cena alla Taverna San Nicolò per cui è gradita la prenotazione. Domenica 10 marzo al mattino la messa delle 10,15 sarà celebrata con la partecipazione della corale Piero Giorgi, mentre il pomeriggio alle 16,30 all’auditorium San Marco si terrà l’incontro- conferenza “Vita e scritture di Dolores Prato”. Dopo i saluti del sindaco Leonardo Catena e della presidente del Cif Adelina Stramucci prenderanno la parola la prof.ssa Elena Frontoni e la dott.ssa Debora Smorlesi. Parteciperà all’incontro l’associazione Tuttascena. Chiuderà la tre giorni di appuntamenti “L’ora del the” in compagnia delle amiche del Cif alle 18,30.

Da ricordare sempre per domenica 3 marzo la presentazione del 63° Gran Premio S. Giuseppe organizzato dal Velo Club Montecassiano. L’attesa gara per gli amanti delle due ruote si terrà il 17 marzo, ma domenica prossima l’evento sarà presentato all’auditorium San Marco nella piazza centrale (ore 10,30).