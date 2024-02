Boom della subacquea a Macerata. Si stanno svolgendo, nella piscina comunale di viale don Bosco, sotto la direzione del settore Macerata Sub, appartenente alla Polisportiva Maceratese del tempo libero, corsi subacquei ad ogni livello con didattica Padi e Uisp. Sono già 26 gli iscritti e grazie organizzazione di tutto lo staff, si cercherà di completare tutti i corsi a giugno, all’isola di Ventotene. Hanno già aderito 85 persone.

Il Centro immersioni Macerata Sub è ormai una realtà storica. E’ nato a dicembre del 1985, per volontà di alcuni amici e amanti del mare, il Centro Subacqueo (primo ed unico esistente nella città di Macerata), che prenderà il nome di “Diving Macerata Sub”. Fino alla primavera del 1986 il centro è stato ospite dei locali del Centro di Quartiere di Piediripa, per arrivare successivamente ad avere una propria sede in via Santa Lucia, dove rimarrà fino al 1990. E’ proprio negli anni ’90 che il Centro conosce una fervente attività. Il Centro di Macerata è sempre più caratterizzante, essendo uno dei primi sorti nelle Marche, divenendo modello per altre esperienze nella regione ed è uno dei principali promotori per la nascita nella città di una struttura, che diventerà nel tempo portante per la Protezione civile. Nasce così anche Macerata Soccorso, attualmente riconosciuta dal Ministero degli Interni. Il Centro diventa più grande, ha bisogno di una nuova sede: si trasferisce perciò, definitivamente in via Beniamino Gigli. A febbraio 2011 l’insediamento nella nuova sede di Piediripa in Via Velluti.

A febbraio 2015 ha festeggiato il suo 30° anno di attività entrando a far parte della nuova Associazione sportiva dilettantistica “Polisportiva Maceratese del tempo libero”. Una realtà diversa nel suo genere, dove più discipline sportive convivono con l’obiettivo condiviso unanimamente, di utilizzare il loro fine sportivo amatoriale nel rispetto e divertimento reciproco. E ora si avvia a festeggiare, il prossimo anno, il quarantesimo.