Restyling di Piaggia della Biblioteca e di via Padre Matteo Ricci: cambia la viabilità. Per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale e rigenerazione urbana nella zona della piaggia delle Biblioteca e via Padre Matteo Ricci, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione e che sarà in vigore da domani fino al 28 marzo con orario 0 – 24.

Il provvedimento prevede, in Piaggia della Biblioteca: divieto di transito veicolare con sbarramento e l’istituzione e realizzazione di un percorso pedonale nel tratto interessato dai lavori. In via Padre Matteo Ricci: divieto di transito veicolare da piazza Vittorio Veneto, divieto di transito, eccetto residenti, carico e scarico, e veicoli di polizia e di soccorso, senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso via Santa Maria Porta e divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta nel tratto compreso da civico 1 al civico 5 e sul lato opposto per esigenze di spazio di manovra veicoli.