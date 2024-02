Continua con Gianni Vattimo, grande filosofo italiano recentemente scomparso, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che porteranno la filosofia nei luoghi in cui la gente vive tutti i giorni.

Giovedì 15 febbraio alle 21.15 alla Romana di Civitanova, si parlerà dunque del filosofo che ha portato nel dibattito culturale internazionale l’idea di “pensiero debole”. Nella scoperta di Vattimo ci sarà come guida il docente e dirigente scolastico Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni. Come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti e per le domande del pubblico.

I prossimi incontri: 7 marzo sul tema “L’intelligenza artificiale” con il professor Paolo Giordani, l’11 aprile “La scuola di Francoforte” con il professor Francesco Giacchetta, il 9 maggio su “Freud contro Jung” e finale il 30 maggio con la filosofia di Wittgenstein.