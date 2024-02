Il sindaco Alessandro Gentilucci lancia, in un contesto internazionale, il percorso kneipp di Pieve Torina. Alla Bit di Milano, ospite nello stand della Regione Marche insieme al commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, e al Doppiatore Marchigiano, Gentilucci ha illustrato ieri pomeriggio una eccellenza turistica, il progetto di rigenerazione del territorio che ha nel percorso kneipp e nel sentiero delle acque i suoi punti di forza, due grandi attrattori che hanno saputo richiamare migliaia di visitatori.

«Rigenerazione è la parola chiave che abbiamo deciso, sin da subito, di associare alla ricostruzione» ha sottolineato il sindaco durante il panel dedicato alle “Ripartenze” post sisma. Rigenerazione urbana, ma anche rigenerazione intesa come benessere, come riscoperta di luoghi straordinari in cui vivere in armonia. Il percorso kneipp rappresenta la sintesi di tutto questo. «È una scommessa vinta che ha avuto una ricaduta positiva e immediata per l’economia di questi luoghi» ha proseguito Gentilucci «e ha mostrato come, da una condizione di difficoltà oggettiva, quella post terremoto, sia stato possibile ripartire grazie a idee innovative e vincenti. Sono le persone che fanno la differenza come nel caso del Doppiatore Marchigiano che ha sposato la nostra causa accompagnandoci in questo percorso di ricostruzione. Ringrazio il commissario Castelli, che ha avuto parole di apprezzamento per il video sul sentiero kneipp presentato alla fiera proprio dal Doppiatore Marchigiano. Un video che ha saputo incantare le tante persone presenti». L’appuntamento è per la prossima estate a Pieve Torina con una novità top secret che, ha annunciato Gentilucci, – renderà unico in Italia questo percorso».