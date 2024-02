Il dipartimento di Studi Umanistici dell’università di Macerata organizza un ciclo di quattro incontri aperti al pubblico sul tema “Meditazione e presenza mentale. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore”. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 18 nell’aula “Omero Proietti” della sede universitaria di via Garibaldi 20, al terzo piano. Domani 7 febbraio si terrà il primo appuntamento con Franco Fabbro dell’Università di Udine su meditazione, neuroscienze, e percorsi di consapevolezza.

L’iniziativa vuole offrire occasioni di confronto con persone esperte e con testimoni nella cura di sé intesa in senso spirituale. «In una società in cui tutti devono correre – spiega il direttore del Dipartimento Roberto Mancini – , competere e interagire con strumenti tecnologici, la vita interiore è sacrificata e si perde facilmente il proprio autentico orientamento nell’esistenza. Per questo è importante recuperare o scoprire gli spazi del silenzio, del dialogo, della scrittura, della meditazione». Per i successivi appuntamenti sono in programma relazioni del poeta Franco Arminio sull’ecologia dello sguardo e il valore del silenzio, venerdì 16 febbraio, di Claudia Baracchi, dell’Università di Milano Bicocca, sull’ascolto interiore e la capacità di dialogo, mercoledì 28 febbraio, e dello scrittore Adrian N. Bravi sulla scrittura come ritrovamento di sé, mercoledì 6 marzo.