Un’edizione speciale dedicata al San Valentino per il mercatino del Barattolo. È quella che si terrà domenica nelle piazze e portici del centro storico di Macerata dalle 9 alle 20.

Per l’intera giornata il mercato si tingerà di rosso pulsando di luci, colori, cuori rosso fiammante, centinaia di idee regalo romantiche ed espositori di ogni categoria.

«Daremo come sempre spazio alle nostre artigiane creative, che aspettano i visitatori con migliaia di idee regalo, uniche ed introvabili, rigorosamente realizzate a mano – fanno sapere gli organizzatori – un’opportunità unica per lo shopping domenicale e soprattutto per trovare l’idea regalo giusta per la persona giusta. Il Barattolo ospiterà inoltre tutte le tradizionali merceologie che già da 28 anni animano il cuore del mercato e che conosciamo molto bene: artigianato artistico vero fatto a mano, piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, hobbistica, accessori e abbigliamento vintage, libri, dischi, film, cd, dvd e games, vinili da collezione, prodotti tipici enogastronomici. In più domenica ci saranno i “Tarocchi romantici”, per scoprire cosa le carte rivelano sul futuro. Un’esperienza unica, da fare in solitaria, in coppia, oppure coinvolgendo la persona giusta in Galleria Scipione e in piazza Cesare Battisti».