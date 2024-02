Torna il veglione di Carnevale della Croce verde. Dopo lo stop forzato dovuto al Covid torna a Civitanova la festa in maschera organizzata dall’associazione benefica.

Un veglione dal nome “Verdissimo” per identificare ancora di più lo scopo della serata che è sì divertirsi in maschera, ma soprattutto partecipare al sostegno dell’ente del terzo settore civitanovese. La festa infatti, che si svolgerà venerdì 9 febbraio al Brahma è realizzata in collaborazione con la direzione del locale che destinerà una parte del ricavato per l’acquisto di materiale sanitario per la Croce verde. La serata, che parte alle 22.30, è un veglione per adulti a tema e in maschera: un tuffo negli anni 80 e 90 con il motto “Ritorno al passato balla nel futuro”.

Le prevendite sono aperte a partire da oggi per riservare i tavoli a disposizione (ingresso 15 euro, tavolo costo 50 euro indipendentemente da quante persone fanno parte della comitiva). Informazioni presso la Croce verde. «Ringraziamo la gestione del Brahma che fin da subito si è mostrata sensibile e collaborativa all’organizzazione dell’iniziativa di beneficenza».