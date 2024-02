Civitanova e Fabriano legate dallo “spumante”. La singolare iniziativa porta la firma di Alvise Manni studioso di storia locale e del direttore del museo dello spumante di Fabriano Francesco Sbaffi. Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha ricevuto ieri lo studioso che sta promuovendo il nuovo progetto culturale che lega la città costiera con quella dell’entroterra anconetano.

Presenti per l’occasione l’assessore alla delegazione Ermanno Carassai e il presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti. La prima iniziativa di questo originale sodalizio si svolgerà domani, venerdì 2 febbraio a Fabriano con l’obiettivo di avvicinare le due realtà territoriali per strutturare l’offerta turistica e culturale nella direzione del turismo esperienziale enogastronomico con le opportunità previste dalla recente legge regionale sull’enoturismo.

«Mi congratulo con il professor Manni per il grande lavoro di promozione e studio avviato da ormai quasi 20 anni – ha detto Il sindaco Ciarapica – e in particolare per quest’ultima iniziativa che porta a collegare il museo dedicato al medico Francesco Scacchi alla nostra città. Un progetto nato anche grazie all’interessamento del presidente della commissione cultura e turismo Gianluca Crocetti, unitamente al consigliere regionale Pierpaolo Borroni e che andrà sviluppato con l’organizzazione di ulteriori eventi».

«Civitanova e Fabriano iniziano un percorso di collegamento – ha detto Crocetti – la costa e l’entroterra devono necessariamente collaborare per un armonioso sviluppo turistico culturale a vantaggio locale e di tutta la regione Marche. Siamo orgogliosi che uno dei direttori del museo di Fabriano sia un civitanovese, lo studioso Alvise Manni. Con questa prima manifestazione Fabrianese si apriranno le prospettive per continuare a promuovere eventi enogastronomici anche a Civitanova».