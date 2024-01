di Laura Boccanera

Ultimo giorno a Palazzo Sforza per il segretario comunale Sergio Morosi. E’ andato infatti in pensione dall’incarico assunto col Comune di Civitanova dal 2017 e prima ancora durante la giunta del sindaco Massimo Mobili. Al suo posto da domani il nuovo segretario Benedetto Perroni.

Oggi in Comune con una sobria cerimonia è stato salutato da sindaco e dirigenti e non è mancata un po’ di commozione per Morosi che in questi anni ha ricoperto il ruolo con dedizione e presenza. Per salutarlo il sindaco Fabrizio Ciarapica ha organizzato a fine mattinata in sala giunta un saluto per ringraziarlo a nome suo personale, della giunta e dell’amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi anni.

«Con profonda stima, un sincero ringraziamento per la professionalità, competenza e dedizione con cui ha svolto l’incarico, nonché per la disponibilità e l’attenzione sempre profuse – si legge nella pergamena ricordo consegnata – punto di riferimento fondamentale per l’amministrazione, figura sempre preziosa e determinante, le rivolgiamo i migliori auguri per un futuro rigoglioso».

Il sindaco ha poi ricordato i tanti momenti vissuti, in particolare i duri e difficili anni della pandemia, l’apertura del Covid hospital e l’attività svolta in quell’anno difficile nel quale il comune si è trovato a dover ricoprire anche ruoli differenti dal solito: «Morosi è stato una risorsa sempre presente in quei giorni, ha lavorato ogni singolo giorno recandosi nel suo ufficio a Palazzo Sforza, fornendo tutte le risposte necessarie durante l’emergenza, non si è mai risparmiato e di questo lo ringrazio di cuore», ha detto il sindaco.

Il segretario si è commosso ripercorrendo la sua esperienza, iniziata con l’allora sindaco Massimo Mobili, interrotta sotto l’amministrazione Corvatta per poi tornare nel 2017 con il primo mandato di Fabrizio Ciarapica: «Dopo oltre 41 anni di impegno, di cui più di un quarto a servizio della comunità civitanovese, oggi concludo il mio percorso lavorativo – ha detto ai colleghi – in questa occasione sento forte il desiderio ed il dovere di ringraziare tutti coloro che a vario titolo mi hanno aiutato e supportato in questo lungo cammino». Morosi ha ricordato come in questo Comune abbia avuto soddisfazioni, ma anche momenti difficili, grosse responsabilità, ma anche grande collaborazione.

«Saluto contento di come ho organizzato e impostato il lavoro, con l’orgoglio di lasciare un comune solido economicamente». Tra le attenzioni particolari avute durante l’incarico in particolare l’attenzione per il pagamento alle ditte entro i giorni stabiliti, una puntualità che ha reso Civitanova ai vertici in Italia per tempi di pagamento e la dedizione alla causa dei servizi sociali e delle situazioni di fragilità.

Intanto ieri sera il consiglio comunale di Morrovalle ha dato il proprio assenso (con i soli voti della maggioranza) allo scioglimento della vecchia convenzione tra i Comuni di Morrovalle, Tolentino e Valfornace e la sottoscrizione della nuova, valida a partire da domani, tra Morrovalle e Civitanova, che si divideranno i servigi di Benedetto Perroni. «Sciogliamo la convenzione dopo sei anni e mezzo per dare la possibilità al segretario Perroni, che abbiamo la fortuna di avere ancora qui con noi, di accettare la possibilità di lavorare al Comune di Civitanova – ha spiegato il sindaco Andrea Staffolani – grazie alla collaborazione e all’amicizia che ci legano con quest’ultima amministrazione siamo riusciti ad ottenere un accordo migliorativo per noi, visto che il segretario sarà a nostra disposizione non più per il 25% delle ore settimanali, ma per il 33%. Per noi è importante questo aumento, ma era importante soprattutto continuare ad avere con noi una persona di altissimo livello, che studia le normative e che dà un contributo importante al funzionamento della macchina amministrativa. Ringraziamo di cuore Perroni per quanto ha fatto fino ad ora e per quanto farà nel prossimo futuro».