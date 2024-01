Partiti i lavori a Santa Maria Apparente e Civitanova Alta. Nella prima giornata di viabilità alternativa per le due zone ad alto scorrimento di Civitanova non si sono registrate particolari criticità. Rallentamenti nella norma nelle ore di punta a Santa Maria Apparente dove le auto dirette verso Montecosaro vengono dirottate dalla rotatoria Paciotti su via Einaudi, via San Costantino per poi percorrere via Crivelli. Interdetto in direzione ovest il tratto dalla rotatoria Ahmadi fino al semaforo, mentre le vetture provenienti da ovest in direzione est possono transitare. Le ore più critiche quelle del tardo pomeriggio quando già solitamente quella zona è particolarmente critica. A Civitanova Alta invece i lavori per il rifacimento del manto stradale all’incrocio fra via Corridoni e via Del Pincio e che dureranno per una settimana vengono svolti in orari che non interferiscono con quelli scolastici, quando il borgo alto viene raggiunto da autobus e auto per l’accesso negli istituti scolastici. Disagi dunque limitati nella prima giornata che è servita da rodaggio per le prossime settimane (soprattutto a Santa Maria Apparente) dove il cantiere per i sottoservizi proseguirà per un mese. Nella giornata odierna non si sono verificati incidenti.

(l. b.)

(foto De Marco)