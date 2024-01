di Laura Boccanera

Cambia la viabilità in città da lunedì. Sia il quartiere di Santa Maria Apparente sia Civitanova Alta saranno interessati da lavori su strada ad alto impatto per la circolazione ed il traffico. A Civitanova Alta da lunedì 29 gennaio fino al 2 febbraio in via Corridoni e via Del Pincio dovranno essere eseguiti i lavori per l’asfaltatura della strada. La ditta che si è aggiudicata il lavoro opererà dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 19 (per evitare gli orari di maggiore concentrazione all’ingresso e all’uscita dalle scuole), ma è stata predisposta una viabilità alternativa. L’ordinanza, in vigore da lunedì prevede dalle 7 alle 19 il divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto scuolabus in via Corridoni e dalle 8,30 alle 12 e dalle 13 alle 19 il divieto di accesso in via Roma e viale Della Rimembranza. L’accesso e uscita dal centro storico sarà consentito solo da porta Marina. Il traffico sarà deviato dalla Sp 10 delle Vergini, proveniente da Montecosaro su strada comunale Mornano, il traffico di via Del Pincio direzione centro storico sulla strada del campo sportivo. Le auto provenienti da Civitanova porto sulla Sp 10 direzione Civitanova Alta devieranno su strada comunale Molino e strada comunale Parafalda esclusi gli autobus di linea ed urbani, veicoli di soccorso e residenti. Il traffico in uscita dalla strada comunale San Domenico e viale Della Repubblica sulla provinciale 10 e dalla strada Palazzaccio direzione Civitanova Alta, sulla strada comunale San Michele in Migliarino. La fermata degli autobus Atac verrà spostata all’inizio di via Del Pincio con inversione di corsa presso il parcheggio del cimitero.

I lavori ai sottoservizi impegneranno invece il quartiere di Santa Maria Apparente per circa un mese dalla rotatoria Ahmadi fino al semaforo. Da lunedì cambia la viabilità e si procede solo su una corsia: rimane invariato il traffico da ovest verso est. Per chi proviene da Montecosaro via Silvio Pellico rimane percorribile. Deviazione invece per chi da Civitanova deve andare nel quartiere: il traffico infatti verrà deviato in via Einaudi, Quintino Sella, San Costantino, via Crivelli e via Del Torrione. Stesso tragitto sarà obbligatorio anche per gli autobus.