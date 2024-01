Teatro Cecchetti sold out, ieri sera, per la presentazione del libro “Coppie” di Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, conosciuto al grande pubblico grazie alla trasmissione “La Zanzara”. E sono state davvero tante le persone rimaste fuori dal teatro che avrebbero voluto partecipare all’evento patrocinato dal comune di Civitanova ed organizzato da Gianluca Crocetti, presidente della Commissione Cultura e Turismo.

«La partecipazione di così tanta gente – ha detto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica – è un segnale di entusiasmo e grande attenzione nei confronti dei temi trattati da Cruciani. Ci ha fatto divertire e soprattutto ci ha dato molti spunti di riflessione su alcuni aspetti della nostra vita quotidiana. Lo ringrazio per essere stato con noi, come ringrazio il pubblico presente e l’organizzatore Gianluca Crocetti».

Cruciani, spalleggiato da Crocetti e intervistato da Luigi Brecciaroli, ha raccontato senza pregiudizi, con ironia e molta curiosità, quegli oggetti instabili che sono le coppie: i loro capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini.

«Sono molto contento della riuscita dell’evento che rappresenta una tappa del percorso culturale “Filosofarte” da me ideato insieme a Diego Fusaro e ai tanti sponsor privati che credono e sostengono questa rassegna – dichiara Gianluca Crocetti – Vedere un teatro così pieno è stata una grande soddisfazione come lo è ogni volta che Filosofarte riempie locali e ristoranti. Ringrazio Cruciani per la sua grande disponibilità, il sindaco Ciarapica sempre sensibile e vicino a questi eventi, la Regione Marche, l’Azienda Teatri ed il main sponsor Dima Cosmetic».

Il prossimo appuntamento della rassegna è il 3 febbraio nella sala consiliare con Alberto Contri, presidente della Fondazione Pubblicità e progresso, già dirigente Ericson ed ex direttore Rai. Con lui ci sarà anche il filosofo Diego Fusaro.