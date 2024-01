di Laura Boccanera

Da Aurelio Del Medico a Silvia Del Medico. E’ la 46enne volontaria la nuova coordinatrice della protezione civile. Stesso cognome con lo storico coordinatore costretto alla “pensione” per aver superato le 80 primavere, ma nessuna parentela, solo un’omonimia che lascia ben sperare per una altrettanto soddisfacente e proficua esperienza.

La nuova coordinatrice che è stata eletta dopo un periodo di reggenza da parte della dirigente comunale Sandra Gennarettini. La nomina è stata ratificata dagli uffici nei giorni scorsi. Silvia Del Medico è stata eletta con 24 voti su 31 e a seguire è stato eletto anche il vice coordinatore Ludovico Ripari. Nei mesi scorsi l’ex coordinatore per effetto della legge regionale che disciplina i ruoli operativi nelle organizzazione di volontariato stabilendo l’età massima a 80 anni, ha dovuto lasciare la guida dell’associazione.

Silvia Del Medico ha 46 anni, è impiegata in una ditta di Montecosaro del settore metalmeccanico. Fa parte del gruppo di protezione civile dal 2017, appena dopo il terremoto quando ha deciso di mettersi al servizio per le popolazioni così duramente colpite.

«Ho deciso di candidarmi a coordinatore sicuramente non per amore dei riflettori, chi mi conosce lo sa, ma per assicurare continuità ad un gruppo che fino a questo momento si era distinto per il gran numero di interventi e poi perché credo che potremmo dare ancora tanto a questa città – le sue prime considerazioni – Il mio obiettivo è in primis quello di allargare il numero dei volontari per formare un gruppo numeroso e coeso capace grazie alla continua formazione di operare in ogni occasione durante le emergenze. L’impegno costante di ogni volontario è una risorsa preziosa e vitale per la nostra città e per il paese. Doveroso e sentito infine il mio ringraziamento al coordinatore uscente Aurelio Del Medico per quanto fatto in questi anni, il suo impegno e la sua dedizione instancabili continueranno ad essere un esempio per tutti noi».