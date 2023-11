di Laura Boccanera

Protezione civile si cambia, “in pensione” Aurelio Del Medico. Fino ad oggi responsabile e coordinatore del gruppo dei volontari della protezione civile comunale, Aurelio Del Medico è stato costretto a lasciare per sopraggiunti limiti di età.

A conoscerlo non si direbbe, ma il gagliardo e sempre attento coordinatore ha compiuto lo scorso 5 ottobre 80 anni e come stabilito da una delibera di giunta regionale il limite per gli incarichi operativi (prima fissato addirittura a 75) è di 80 anni. Non sarà però sicuramente una legge a tenere lontano Del Medico dalla Protezione civile. Rimane infatti come esponente dell’albo d’onore del volontariato della protezione civile delle Marche e sicuramente resterà in prima linea, sempre attento a valutare lo stato di salute e di sicurezza di fossi, fiumi e torrenti durante le allerte meteo.

Vigile del fuoco in pensione, Del Medico era stato nominato coordinatore nel 2014, raccogliendo l’eredità del mai dimenticato e compianto Vincenzo Berdini. Preziosa è stata la collaborazione della protezione civile in questi ultimi anni di emergenza Covid quando con tutto il gruppo ha coordinato la fase della campagna vaccinale, con la presenza presso il centro che ha visto ogni giorni centinaia di persone arrivare per sottoporsi alla vaccinazione. O ancora è stato impegnato nei sopralluoghi dopo le scosse di terremoto che hanno visto, in questi anni, il nostro territorio colpito dal sisma e nelle fasi di accoglienza degli sfollati dall’entroterra.

A prendere temporaneamente il suo posto sarà la nuova dirigente comunale all’urbanistica Sandra Gennarettini nominata coordinatore tecnico temporaneo per il periodo da oggi al completamento delle procedure di nomina del nuovo coordinatore. “Ad Aurelio Del Medico va il ringraziamento dell’amministrazione e di tutta la comunità civitanovese per l’instancabile attività profusa in questi anni di incarico” si legge nell’atto di revoca dell’incarico.