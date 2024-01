di Laura Boccanera

Cade dalla bici nel sottopasso Esso di Civitanova, richiesta di oltre 19mila euro di risarcimento per il comune di Civitanova promossa dai genitori di un minore che nel 2019, a causa di un’infiltrazione d’acqua che aveva provocato un pantano, è caduto provocandosi diverse fratture.

La giunta nei giorni scorsi ha dato mandato per l’affidamento di un incarico ad un consulente tecnico di parte a seguito dell’ammissione Ctu della perizia medico legale nel procedimento legale che si è incardinato negli anni scorsi.

I fatti risalgono al 12 agosto 2019 quando il minore, all’epoca adolescente, percorrendo il sottopasso Esso è scivolato a causa dell’acqua presente sulla carreggiata e proveniente dalle pareti. Il minore è volato con la bicicletta procurandosi diverse fratture e rimanendo ricoverato per diversi giorni. I familiari dopo quell’incidente hanno chiesto 19.700 euro.

Il Comune aveva trasmesso la richiesta di risarcimento e l’atto di citazione anche a Rfi in quanto proprietaria della struttura luogo dell’incidente, ma la rete ferroviaria ha declinato ogni responsabilità in ordine al sinistro lasciando al comune la citazione in tribunale. Con la nuova delibera è stato incaricato come consulente tecnico di parte per l’ente Diego Gattari per una spesa di 427 euro. Legale della famiglia è l’avvocato Loris Silenzi.