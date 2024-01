In giro con l’hashish, fa resistenza e viene arrestato. In manette è finito un 23enne egiziano che vive a Civitanova. Il giovane ieri pomeriggio è stato fermato dai militari della Guardia di finanza che a Civitanova stavano svolgendo controlli a contrasto dello spaccio di droga. Il 23enne è stato notato dai militari perché aveva modi di fare sospetti. Quando lo hanno fermato il 23enne ha cercato di scampare il controllo spintonando i finanzieri (da qui la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale). Il giovane è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati circa 47 grammi di hashish. I finanzieri hanno deciso di proseguire gli accertamenti con una perquisizione nella casa in cui vive il giovane egiziano. Nell’abitazione è stata trovato altro hashish. In totale tra quella che aveva con sé e quella che aveva in casa sono stati 106 i grammi di hashish sequestrati. Il giovane è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.

(Gian. Gin.)