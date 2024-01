La nebulosa di Orione vista dai Sibillini attira le attenzioni della Nasa. Merito di Michele Guzzini, appassionato di fotografia astronomica recanatese: oggi l’agenzia governativa per lo spazio americano ha pubblicato sul suo sito Apod (Astronomy picture of the day, indirizzo: apod.nasa.gov) una foto scattata lo scorso 17 dicembre dal fotoamatore a Sassotetto (leggi).

«Un riconoscimento molto importante per gli appassionati e non solo – dice Guzzini – la foto è stata ritenuta particolarmente interessante perché mostra in tutta la sua bellezza il complesso nebuloso molecolare di Orione, che è possibile catturare solo con la fotografia a lunga esposizione e sotto cieli particolarmente scuri, come quello dei nostri monti. Il cielo dei Sibillini è un patrimonio da difendere, anche se ogni giorno sempre più minato dall’inquinamento luminoso proveniente dalle attività umane».