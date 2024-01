Debutta al teatro Annibal Caro di Civitanova lo spettacolo “Attori travolti da un insolito destino di un gelido inverno”. La compagnia “Il teatro dei superpoteri” di Recanati ha scelto la città per il nuovo spettacolo con due date, venerdì 19 e sabato 20 gennaio dalle 21,15.

A spiegare lo spettacolo che ruota attorno alla figura di Amleto è il regista e drammaturgo Victor Carlo Vitale: «Amleto è un argomento complicato – le sue parole – ci sono quelli per cui rappresenta quanto di più noioso e sciocco offrano il teatro e il mestiere dell’attore, per altri invece può rappresentare una delle più commoventi e straordinarie esperienze che si possano vivere in teatro. Dunque, lo spettacolo guarda con modo ironico ad entrambe le idee: quella in cui gli attori si rapportano ad Amleto come se rappresentasse lo zenith assoluto della loro esperienza artistica e anche quella in cui, se recitano male, può diventare veramente comico. Perché mettere in scena un classico come spettacolo natalizio, in una condizione economica non delle più floride, è una situazione che rasenta l’impossibile? Forse semplicemente per mettersi in una condizione di confronto con se stessi e con le proprie contraddizioni irrisolte. Una messa in scena fuori dagli schemi: senza scenografia, con gli spettatori finti nel timore che quelli reali siano assenti, si risolve in un trionfo che è, contemporaneamente, del testo e delle persone che la fanno essere». Sul palco saliranno: Ida Angelici, Laura Bonicalzi, Michele Cerioni, Sabina Cingolani, Monia Frapiccini, Patrizia Gabbanelli, Giorgio Guardabassi, Stefania Salvi, Marco Tubaldi e Alessandro Poeta. Posto unico 12 euro, ridotto ad 8 euro.