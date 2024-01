Per il nono anno il Comune di Recanati, in collaborazione con l’Anpi e l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Macerata, organizza una serie di iniziative per la celebrazione del Giorno della memoria.

Gli eventi si articoleranno attorno alla lettura comune di un testo di particolare significato sulla Shoah. Quest’anno, l’opera proposta è “I sommersi e i salvati”, di Primo Levi. Opera scritta a 40 anni di distanza dalla caduta del nazismo e dall’apertura dei cancelli di Auschwitz. Una riflessione di un testimone lucidissimo, i cui testi sull’argomento sono diffusi in tutto il mondo, che analizza il fenomeno lager e le problematiche aperte dall’esercizio della memoria, alla luce della propria esperienza di “salvato”, ma anche della letteratura e della saggistica prodotta, degli incontri pubblici e del dibattito successivo alla pubblicazione di “Se questo è un uomo” e “La tregua”. Emergono così i problemi dell’affidabilità stessa della memoria dei testimoni a distanza di anni; l’analisi delle connivenze della “zona grigia” che ha consentito al sistema lager di esistere e di funzionare; la violenza superflua, apparentemente inutile allo scopo, profusa a piene mani dagli aguzzini ai danni dei reclusi; la paradossale vergogna delle vittime per dover sopportare quella degradazione, durata anche ben oltre la liberazione (che ha prodotto tanti suicidi tra i superstiti); la depressione e la morte delle vittime a causa dell’impossibilità di comunicare che caratterizzava la vita dei lager. Sono questi alcuni dei temi da cui trapela l’attualità assoluta di uno dei libri più importanti del Novecento.

Le iniziative che si snoderanno nel corso di 15 giorni vedranno, come sempre, al centro le scuole, ma saranno aperte e condivise con l’intera cittadinanza, che è invitata a tutti e tre gli eventi pubblici. Si parte mercoledì alle 16.30, nella mediateca comunale del polo bibliotecario Bonacci Brunamonti con un seminario di formazione dal titolo “L’opera di Primo Levi in classe” a cura di Gabriele Cingolani, per studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e per insegnanti di ogni ordine e grado di scuola (il corso è valido ai fini della formazione in servizio).

Si prosegue il 26 gennaio alle 17, sempre nella mediateca, con l’incontro pubblico “Un passato che non passa mai”, letture di pagine de “I sommersi e i Salvati”, liberamente scelte. Interverranno Sandro Apis dell’Anpi Recanati e Paolo Coppari dell’Istituto storico di Macerata. Il 27 gennaio, in tutti gli istituti scolastici della città, verranno organizzate letture, riflessioni e laboratori sul libro di Primo Levi. In particolare, le scuole dell’infanzia e della primaria parteciperanno all’iniziativa con percorsi narrativi di educazione ai rapporti e alla diversità. Documenti video e foto sulle attività delle scuole saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al Giorno della Memoria. Da queste attività scaturirà un dibattito pubblico il 2 febbraio alle 15, all’aula magna del Comune di Recanati, con una tavola rotonda dal titolo “Noi i salvati” che vedrà la presenza degli insegnanti e degli studenti delle scuole recanatesi.

Molto ricco anche il programma relativo alle proiezioni cinematografiche alla Sala Gigli dedicate a eventi e personaggi della Shoah, a cura del Circolo del Cinema di Recanati. Sabato e domenica alle 16.30 “Jojo Rabbit” scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi e alle 18.30 e alle 21 “L’ultima volta che siamo stati bambini”, diretto da Claudio Bisio, che verrà riproposto anche lunedì prossimo. Venerdì 26 gennaio alle 21 tocca a “Schindler’s List”, diretto da Steven Spielberg, mentre sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 16,30 sarà proiettato “Anna Frank e il diario segreto”, film di animazione diretto da Ari Folman, mentre alle 18.30 e alle 21 ecco “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay.