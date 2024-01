di Alessandra Pierini

Un laboratorio per motori termici nella sede dell’Ipsia Corridoni a Civitanova realizzato con le componenti dell’auto di Alessandro Vico, ex alunno di Civitanova morto in un incidente a 25 anni. Si chiama Abarth 500 il progetto che ha preso il via nei mesi scorsi

L’idea è venuta dal padre Moreno che ha voluto trasformare il suo enorme dolore in una opportunità per tanti giovani che, come suo figlio, frequentano l’Ipsia Corridonia a Civitanova. Così ha donato la Fiat 500 Abarth a bordo della quale viaggiava il figlio Alessandro Vico all’istituto.Un gesto significativo e commovente al quale ha aderito anche il papà di Michele Scaramucci di Morrovalle, anche lui vittima di un terribile incidente a 22 anni.

Proprio ai due ex studenti sarà intitolato il laboratorio e i loro nomi saranno riportati in una targa all’ingresso.

«Il papà di Alessandro – fa sapere la scuola – voleva donarci il motore dell’auto ma siamo riusciti invece a recuperare diverse parti. Escluso l’abitacolo, con le componenti meccaniche ed elettriche e con il lavoro di diverse classi dell’istituto, abbiamo costruito un laboratorio automotive di diagnostica automobilistica.

Il laboratorio sarà inaugurato domenica 14 gennaio alle 17. Sarà scoperta la targa commemorativa e sarà proiettata una videoclip che ricorda Alessandro Vico e Michele Scaramucci.