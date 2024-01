di Andrea Cesca

Una Recanatese decimata dalle assenze tiene testa alla vice capolista Torres ma torna a casa a mani vuote da Sassari. I giallorossi giocano una buona partita contro la squadra sarda, per due volte rimontano il vantaggio dei padroni di casa, la rete del 3 a 2 di Idda decide il risultato. Molto positiva la partita di Melchiorri autore di un assist e di un gol, di Lipari l’altra rete dei giallorossi. Dopo la sosta natalizia arriva la terza sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Giovanni Pagliari, oramai fori dalla zona playoff. Bisognerà guardarsi alle spalle d’ora in avanti per non trovarsi in acque torbide a primavera.

Il nuovo anno inizia con un tour de force per la Recanatese, attesa da tre partite in otto giorni: la trasferta al “Vanni Sanna” sul campo della vice capolista Torres, mercoledì il recupero della diciottesima giornata con il Gubbio in Umbria e la Juventus Next Gen domenica prossima al “Nicola Tubaldi”. La Recanatese, reduce da due sconfitte consecutive ed una vittoria che manca dal 12 novembre, è partita per la Sardegna con diciassette giocatori, compreso l’ultimo arrivato Pelamatti (ex della sfida) che parte titolare.

I giallorossi sono in piena emergenza, la lista degli assenti conta Re, Ferrante, Canonici, Gomez, Mané (infortunati), Egharevba e Prisco (influenzati). Va detto che dopo Marinacci e Senigagliesi ha lasciato la squadra anche Giampaolo, destinazione Ancona. Radiomercato indica un forte interessamento dei leopardiani per il difensore ex Sangiustese Shiba del Sudtirol, da Bari danno per chiuso il trasferimento a Recanati dell’attaccante Ahmetaj, il sogno per il centrocampo rimane Alfieri del Benevento, l’altro ritorno potrebbe essere quello di Guadagni dalla Lucchese.

È un pomeriggio freddo quello sassarese, la pioggia degli ultimi giorni ha appesantito il terreno di gioco, l’area di rigore dove difende la Recanatese è in condizioni molto precarie. Sugli spalti cinque impavidi tifosi della Recanatese non fanno mancare il proprio sostegno.

In nove gare interne i sardi hanno centrato sette vittorie e due pareggi, va in panchina l’etiope Zambataro prelevato dal Lecco. La Torres parte fortissimo ed assalta della porta difesa da Meli. Dopo 3’ Veltri nel tentativo di spazzare l’area su un colpo di testa di Fischnaller colpisce il palo rischiando l’autorete. Scotto al 5’ chiama alla parata Meli, un minuto dopo sempre Scotto alza la mira di testa. All’8’ una grande parata di Meli salva la Recanatese sul destro di Ruocco a botta sicura. Sempre Meli è provvidenziale al 10’ sul destro di Scotto da fuori area e devia in angolo. Sul secondo tiro dalla bandierina il colpo di testa di Dametto quando tocca terra cambia traiettoria e inganna Meli, la palla entra in rete, vantaggio meritato della Torres, 1 a 0. La Recanatese reagisce bene al gol subito, la Torres arretra, il portiere Zaccagno in uscita anticipa di testa Sbaffo.

Un paio di incursioni sulla sinistra di Melchiorri mettono in apprensione la difesa sarda, sulla seconda arriva il pareggio: Melchiorri scappa in profondità e mette la palla nel mezzo per Lipari, Liviero si fa trovare impreparato, l’attaccante scuola Juventus calcia con il destro in movimento, la palla si insacca a fil di palo, 1 a 1, terzo sigillo in campionato per Lipari. Una volta trovate le misura all’avversario la Recanatese subisce la seconda rete: Mastinu addomestica un pallone e dai venticinque metri scarica il mancino, Meli vola ma non ci arriva, la palla a mezza altezza termina in fondo al sacco, 2 a 1 Torres e tutto da rifare per la squadra di Pagliari. La Torres gioca bene, la Recanatese tiene botta, al 33’ un tiro cross di Zecca attraversa pericolosamente l’area di rigore davanti a Meli, al 40’ con la Recanatese momentaneamente in inferiorità numerica per l’infortunio di Sbaffo Peretti liscia un pallone, sul tiro di Zecca Meli ci mette una pezza.

Un colpo di testa di Scotto apre le ostilità nella ripresa dove la Recanatese si ripresenta in campo con Morrone al posto di Raparo. Sbaffo tira in bocca a Zaccagno una occasione che poteva essere sfruttata meglio. La Torres quando riparte è molto pericolosa, la Recanatese si fa trovare scoperta al 52’ Scotto in contropiede si presenta solo davanti a Meli e colpisce il palo fallendo una occasione clamorosa. La palla buona per il pareggio capita a Lipari al 58’ con Zaccagno fuori dai pali l’attaccante tenta il pallonetto ma non centra il bersaglio.

Il 2 a 2 è rimandato di pochi minuti al 61’ Zaccagni esce a vuoto sul cross dalla destra di Sbaffo, Idda si fa sorprendere, Melchiori gonfia la rete e fa 2 a 2. Nel momento migliore della Recanatese la Torres passa nuovamente con un colpo di testa di un difensore da calcio d’angolo, dopo Dametto stavolta è Idda a schiacciare in rete il 3 a 2. Giovanni Pagliari manda in campo il giovane Lorenzo Pesaresi (classe 2005) per Lipari all’esordio in Serie C. I ritmi scendono, la stanchezza e il campo pesante si fanno sentire. La Recanatese ci prova in tutti i modi a raddrizzare il risultato ma la rete del pareggio non arriva.

Il tabellino:

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno 6; Idda 7, Antonelli 6, Dametto 7; Zecca 6,5, Giorico 6, Mastinu 7 (19’ st Cester ng), Liviero 6 (19’ st Zambataro ng); Ruocco 7; Scotto 7 (19’ st Goglino ng), Fischnaller 5,5 (38’ st Nunziatini ng). A disp.: Petriccione, Pinna, Fabriani, Masala, Lora, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega, Kujabi, Garau. All. Greco.

RECANATESE (3-5-2): Meli 7; Veltri 6, Ricci 6, Peretti 6; Longobardi 5,5, Carpani 6, Lipari 7 (28’ st Pesaresi ng), Raparo 5,5 (1’ st Morrone 6), Pelamatti 6 (9’ st Ferretti 6); Sbaffo 6,5, Melchiorri 7. A disp.: Mascolo, Quacquarelli, Topa. All. Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Mattia Caldera di Como (assistenti Landoni di Milano e Chichi di Palermo, quarto ufficiale Cherchi di Carbonia)

RETI: pt. 11’ Dametto (T), 23’ Lipari (R), 29’ Mastinu (T); st. 16’ Melchiorri (R), 20’ Idda (T)

NOTE: ammoniti Raparo, Longobardi, Lipari. Calci d’angolo 7 a 6. Recupero: 5’ (1’+4’)