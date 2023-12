Un totale di 460 grammi di eroina nascosti in casa: arrestato 43enne. E’ successo ieri a Macerata, l’operazione è stata messa a segno dalla Squadra mobile. Gli agenti della sezione Antidroga tenevano d’occhio l’uomo, un nigeriano ufficialmente residente a Benevento ma che di fatto vive a Macerata, perché considerato uno degli spacciatori attivi in città.

Ieri mattina l’hanno seguito in borghese nella zona di via Gigli e quando è arrivato sotto casa l’hanno fermato. A quel punto è scattata la perquisizione nella sua abitazione. L’uomo ha tentato di sviare gli agenti dicendo che viveva altrove, ma invano. Nella sua camera da letto sono stati trovati 41 ovuli e 15 palline pronte per lo spaccio, per un totale appunto di 460 grammi di eroina. Inoltre sono stati sequestrati 320 euro in contanti, quattro cellulari, otto schede sim e quattro bancomat. Il 43enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto.

(in aggiornamento)