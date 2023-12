È stata riprogrammata per venerdì alle 17.30 l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Mazzini, una delle principali attrazioni del Natale maceratese. L’evento era originariamente in programma sabato scorso, ma l’eccezionale ondata di caldo dei giorni precedenti ha impedito la formazione del ghiaccio sulla superficie e quindi costretto il Comune al rinvio.

Rinvio che era rimasto fino ad oggi “a data da destinarsi” e che, con le temperature tornate ai livelli consueti del periodo, invece ora ha trovato la sua collocazione temporale. Al taglio del nastro avrebbe dovuto partecipare anche la squadra di pattinaggio su ghiaccio Sky Roller Macerata, la cui esibizione è invece stata riprogrammata per mercoledì prossimo alle 16.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle attività produttive del Comune in collaborazione con la Mad Events Srl e la Zero 18 Non Solo Eventi. Oltre alla pista, la cornice di piazza Mazzini ospiterà anche un’area oggettistica e lo street food con diversi operatori che delizieranno cittadini, curiosi e turisti con le loro specialità culinarie. La pista rimarrà aperta fino al 7 gennaio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24.

(foto di Fabio Falcioni)