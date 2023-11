di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)



Luminarie, pista del ghiaccio, mercatini, castagnate, teatro, mostre, laboratori e attività per bambini, il Capodanno che raddoppia con due feste nell’ultimo giorno dell’anno, solidarietà, per arrivare a gennaio con la Befana e l’appuntamento con ‘San Julià d’inverno’ che chiuderà gli oltre 50 giorni di eventi, appuntamenti, spettacoli natalizi.

Presentato stamattina alla biblioteca Mozzi Borgetti “Macerata per Natale” il claim promosso anche quest’anno dall’amministrazione comunale il cui simbolo prende lo spunto da un dipinto di Osvaldo Licini esposto al Buonaccorsi, con un calendario fittissimo di appuntamenti per bambini, giovani e adulti di tutte le età, una programmazione che ha visto una grande sinergia tra tutti gli assessorati interessati, che avrà anche uno sponsor privato a sostegno come Banca Mediolanum e che si snoderà non soltanto in centro storico ma anche nei quartieri e nelle periferie del capoluogo che vedrà protagoniste numerose associazioni della città.

Con la novità dell’ultimo momento rappresentata dalla decisione della giunta comunale che ha approvato la delibera che prevede il gratuito utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale nelle giornate festive e prefestive che vanno dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 per spostarsi in città limitando così il traffico delle auto.

Accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza della Libertà sabato prossimo (2 dicembre) alle 17,30, cerimonia a cui presenzierà il sindaco Sandro Parcaroli con esibizione della Banda Salvadei e del coro della cooperativa Di Bolina. Alle 19 protagonista nella cornice di piazza Mazzini sarà l’apertura della pista di pattinaggio con la partecipazione della squadra di Sky Roller Macerata, pista che resterà in funzione sino al 7 gennaio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24: oltre alla pista, ci sarà anche una piccola area food con i diversi operatori che ci delizieranno con le loro specialità argentine, pugliesi e abruzzesi.

Ci sarà anche il Villaggio di Babbo Natale per tre giornate in centro storico (piazza Battisti, piazza Veneto e piazza Libertà) e in una occasione in viale Indipendenza.

«C’è stata una grande collaborazione sia all’interno della macchina amministrativa comunale che poi con le tante associazioni cittadini ed i commercianti per mettere in piedi questo ricco cartellone di iniziative – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Tanti eventi variegati che abbracciano tutte le età, dai bambini sino agli anziani: auspico che non solo i maceratesi ma anche persone provenienti dall’hinterland possano scegliere Macerata in questo periodo da trascorrere in serenità per le attrazioni, le bellezze artistiche e culturali, i negozi e tutto ciò che offre il cartellone natalizio che abbiamo preparato».

Spazio alle visite guidate a Palazzo Buonaccorsi, rassegne teatrali, la passeggiata dei babbi natale, esibizioni musicali, concerti, balli delle tradizioni itineranti e della Pasquella, racconti, poesie, manga, fumetti e cartoni animati ma anche videogiochi e giochi da tavolo e di ruolo. «Ci sono state polemiche di recente in consiglio comunale, la minoranza ci ha accusato di dirottare risorse della cultura verso altri settori e ci tengo a precisare che -ha ribadito l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta- si tratta invece di una programmazione che facciamo per tutto l’anno e che, in dicembre, viene ricompresa negli eventi natalizi. Nel calendario ci sono 7 mostre in 6 location diverse, 26 eventi per bambini, 10 laboratori gratuiti per bambini, 7 appuntamenti gratuiti del progetto Villaggio per Crescere, due attività natalizie a Palazzo Buonaccorsi, 14 eventi teatrali al Lauro Rossi, tra musica, jazz, teatro, 8 convegni con incontri ed approfondimento, 6 concerti di cori nelle chiese della città ed infine organizzeremo anche una giornata dedicata al tema dell’Art bonus. A dimostrazione di come il lavoro sul tema cultura viene fatto in profondità da questa amministrazione». Tra gli eventi più interessanti e nuovi ci sarà l’esposizione e il concorso dei presepi nelle attività commerciali della città, una sorta di percorso itinerante che al termine vedrà una apposita giuria eleggere il miglior presepe esposto.

«Si tratta di un’idea partita dal consigliere Marco Bravi –ha sottolineato l’assessore Laura Laviano- in occasione degli 800 anni dalla nascita del presepio. Un centinaio di attività commerciali parteciperanno esponendo i presepi che, collezionisti e privati, offriranno per essere visti. Tra le altre iniziative ci sarà il trenino per i bambini l’8 dicembre che girerà non solo in centro ma anche in corso Cavour. Tutte le domeniche il Barattolo e diversi mercatini che saranno allestiti in varie zone della città».

L’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro ha ricordato che «all’interno del cartellone non mancano momenti dedicati alla solidarietà come la consegna di oltre cento pacchi donati dalla ditta Bontempi contenenti strumenti musicali e giocattoli per bambini dai 3 ai 14 anni: a ricevere le donazioni saranno la Piombini Sensini, la Papa Giovanni, El Sistema e il Centro Aiuto Compiti del Comune di Macerata».

L’assessore Marco Caldarelli ha ricordato come il Natale sia la festa della famiglia e le iniziative varate vanno in questa direzione mentre è toccato al collega assessore ad Eventi e turismo, Riccardo Sacchi, raccontare in particolare come è stato strutturato il 31 dicembre in città «Per salutare il 2023 ci sarà un doppio appuntamento in città con Capodanni dal mondo e il Capodanno in piazza – ha affermato -. Il 31 dicembre si festeggerà con i paesi del mondo nei diversi fusi orari grazie alla collaborazione di 15 locali che hanno aderito all’iniziativa mentre, a partire dalle 23, in piazza della Libertà, spazio al divertimento con “We Love Dance 90-2000”, lanciato dalla mascotte che oggi abbiamo qui che è il gatto robot Doraemon, per dare il benvenuto, con musica e brindisi, al nuovo anno». Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, a Piediripa, la mattinata sarà dedicata all’arrivo dei Magi e della Befana con la consegna dei doni ai bambini mentre a partire dalle 14, in piazza della Libertà, spazio alla XV edizione di Miss Befana 2024 e discesa dalla Torre civica a cura della Pro loco di Villa Potenza. Concluderà il cartellone natalizio, domenica 14 gennaio, l’appuntamento con “San Julià d’inverno, l’alzata della stella” promosso dal Cif San Giuliano. Il programma completo del cartellone degli eventi natalizi di Macerata è consultabile al sito www.comune.macerata.it/natale-2023.