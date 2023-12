Occorre cambiare paradigma culturale ed etico pensando ai temi della sicurezza, non come costo per l’impresa ma come opportunità di crescita di un intero sistema capace di mettere al centro la persona e la dignità del lavoro. Si potrebbe riassumere così “Ri-costruire la cultura della salute e della sicurezza. Edilizia. Dove legalità e prevenzione si incontrano”, evento promosso e organizzato ieri al teatro Lauro Rossi da Ast Macerata, Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Macerata, Cpt (Comitato paritetico territoriale per la sicurezza e la formazione in edilizia).

La grande proliferazione dei cantieri edili per la ricostruzione, oltre a crescita e sviluppo, ha generato problematiche che devono essere affrontate con un cambio di passo strutturale ed immediato perché purtroppo i numeri parlano di una crescita anche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali: la provincia di Macerata nel 2021, secondo i dati Inail, per quanto riguarda la denuncia delle malattie professionali nel settore edilizio, si attesta su una percentuale di oltre il 45% rispetto al dato regionale.

Inoltre, secondo l’indagine della qualità della vita del Sole 24 Ore pubblicata qualche giorno fa, la provincia di Macerata è all’ottavo posto in classifica per omicidio colposo da incidente sul lavoro. I numeri parlano anche di troppe irregolarità nei cantieri a seguito di controlli ispettivi ma pensare all’aspetto sanzionatorio non potrà essere un rimedio a ciò che sta accadendo.

A fornire una notizia importante il commissario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, in collegamento, ha ricordato che dopo il superamento della fase sperimentale si sta lavorando ad una ordinanza finalizzata a garantire una diffusione sistemica del badge e del settimanale di cantiere: «Il decreto 189/2016 che regola la ricostruzione post sisma 2016 prescrive l’adozione di alcune misure, badge di cantiere e settimanale di cantiere in particolare, che vanno nel senso di aumentare le tutele in favore dei lavoratori e le garanzie di legalità dei cantieri – ha evidenziato Castelli – in questi anni abbiamo promosso delle sperimentazioni che, sulla base di specifici protocolli di legalità, hanno riguardato alcuni cantieri.

Ora, anche sulla scorta del proficuo rapporto con la struttura di missione del ministero degli Interni che cura i controlli antimafia nella ricostruzione 2016, stiamo lavorando per il superamento della fase sperimentale previa adozione di una ordinanza finalizzata a garantire una diffusione sistemica del badge e del settimanale di cantiere. Abbiamo incontrato sindacati e associazioni di categoria per definire un percorso condiviso e funzionale che sappia onorare l’impegno per la sicurezza sul lavoro a cui, anche oggi, il presidente della Repubblica ci ha richiamato».

A portare i saluti della Regione Marche, il presidente dell’assemblea legislativa Dino Latini, in collegamento. A moderare gli interventi il giornalista Leopoldo Gasbarro.

Sul palco anche Alessio Vassallo, attore di teatro, di film per la tv e per il cinema, protagonista in numerose serie come “Il giovane Montalbano”, accompagnato dal maestro Samuele Giacomozzi al pianoforte, ha presentato un monologo sul tema simbolico del continuo costruire e ricostruire, delle relazioni filiali, amicali e professionali, dell’importanza della storia per una visione del futuro dove la ricostruzione non è meramente fatta di mattoni ma parte dalle persone. Nel corso del pomeriggio è stato dedicato un minuto di silenzio a tutte le vittime sul lavoro, ricordando anche che la provincia di Macerata in questi ultimi giorni è stata protagonista di due incidenti mortali.