di Laura Boccanera

E’ il brano con più visualizzazioni e ascoltato su Spotify, “Ci pensa mamma”, per una manciata di voti (appena 5) non è salita sul gradino più alto vincendo la 66esima edizione dello Zecchino d’oro, ma per il suo autore, Piero Romitelli (di Morrovalle) è grande la soddisfazione. Infatti non solo la sua canzone è arrivata seconda nella classifica generale dietro a Non ci cascheremo mai, ma si è anche aggiudicata il trofeo, alla sua primissima edizione, del premio speciale “Rai radio Kids” assegnato alla canzone più radiofonica.

A decretare il riconoscimento è stata una giuria di qualità composta dai conduttori, gli autori, gli attori di Rai radio kids e da figure professionali che gravitano intorno al mondo della radio.

Un’edizione che ha parlato fortemente marchigiano quella andata in onda in questo fine settimana: le canzoni in gara erano quattordici. Tra gli autori c’erano anche quattro marchigiani: Francesco De Benedettis, fanese e autore della canzone vincitrice assieme a Max Gazzè, Gianluca Buresta e Giorgio Iommi che hanno composto le musiche per “Ci vorrebbe un ventaglio”, cantata dalla civitanovese Aurora Esposito e, appunto, Piero Romitelli che ha avuto come motivatrici Alma e Lena, le sue gemelle: «in realtà mi hanno spinto a scrivere la canzone perché volevano incontrare i 44 gatti e Carolina Benvenga che è il loro idolo – commenta ironico – io sono felicissimo. Ma lo ero anche solo di essere lì, dove c’è un clima bellissimo, una grande famiglia allargata. La classifica in sé non è importante, io sono contento che abbiano votato i bambini e il brano sia tra quelli più scaricati. Inoltre ricevere il premio per la canzone più radiofonica è stata una grande soddisfazione. Sono felice di aver regalato questa gioia ai bambini e alle mie in particolare, per cui missione compiuta».