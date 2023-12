E’ morto ieri all’età di 80 anni Marco Venturini, maceratese doc. Chi segue il calcio nostrano saprà che Venturini è stato un allenatore vincente in tutte le categorie dilettantistiche, fino a sfiorare la vecchia serie C2 con il terzo posto raggiunto in serie D con la Jesina nel campionato 94/95. Iniziò la carriera di calciatore nel lontano 1956 nelle fila della Giorgiana. Poi proseguendo in quelle del Santacroce, che pure allenò nella stagione 78/79 vincendo il campionato di seconda categoria, società del compianto presente Claudio Molinari.

Grande amante del “calcio totale” olandese già nel 1977 praticava la tattica “a zona” vincendo il campionato di terza categoria con l’Helvia Recina, la cui divisa orange ne richiamava anche le gesta dal punto di vista cromatico.

Nel 1996 era sul punto di sedere sulla panchina della Maceratese in vista del campionato di serie D. L’accordo era verbalmente raggiunto ma poi non si concretizzò. In ogni caso Venturini si tolse le sue grandi soddisfazioni anche a Jesi, dove vinse al primo tentativo il campionato di Eccellenza nella stagione 94/95, con una squadra votata al pressing e al gioco d’attacco. Venturini ha sempre amato la sua Macerata. Il funerale si terrà sabato alle 9 nella chiesa del Sacro Cuore a Macerata. Marco lascia l’amata moglie Tina, i figli Andrea e Riccardo, le nuore Michela e Daniela e i nipoti Filippo e Nitu.