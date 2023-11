di Laura Boccanera

Si chiama “Messaggi di pace” ed è una riflessione lunga 5 giorni attorno ai temi della pace, delle migrazioni e dei conflitti. Ad organizzarla il gruppo di volontari di Emergency Macerata a Civitanova dal 17 al 21 novembre alla palazzina del Lido Cluana. Appuntamenti al mattino, al pomeriggio e alla sera con relatori, ospiti, testimonianze di vita e di missione che racconteranno l’operato di Emergency.

Ma ci sarà anche una mostra fotografica sul lavoro della life support e la possibilità di un tour “virtuale” con visori 3D che porteranno gli spettatori all’interno del mondo Emergency. A presentare l’iniziativa il coordinatore provinciale Roberto Fontenla, co Elisabetta Giorgini, Valerio Maroni e Doriana Lattanzi: «E’ la prima volta che Emergency provinciale fa un evento così ricco, 5 giornate intense in cui ragioneremo attorno ai temi della pace e ai valori condivisi dall’associazione» – ha spiegato il coordinatore Fontenla.

«Gli obiettivi di un gruppo come il nostro sono raccogliere fondi e parlare di pace. E parlarne a Civitanova è particolarmente importante per la nostra comunità, ritrovarci per non farci schiacciare dagli eventi negativi a cui assistiamo alle porte dell’Europa, per accendere un faro di speranza e nel nostro piccolo cercheremo di farci portatori di pace» le parole di Elisabetta Giorgini.

Tra gli appuntamenti previsti nella manifestazione ci sono presentazioni di libri, testimonianze di giovani arrivati coi barconi in Italia, ma anche momenti di riconciliazione col proprio corpo attraverso yoga aikido e feldenkrais. Si comincia venerdì 17 novembre con un incontro fra i volontari e le scuole con alcune classi della scuola media dell’istituto comprensivo via Regina Elena. Nel pomeriggio lezione introduttiva di yoga con la docente Elisabetta Onori e alle 21 “Racconti di migrazione” con il responsabile dello Sprar di Fermo Alessandro Fulimeni che verrà accompagnato da giovanissimi migranti in attesa di asilo.

Sabato 18 dalle 10 alle 12 laboratorio di costruzione di lanterne della pace con i bambini da 5 a 10 anni. Nel pomeriggio lezione di aikido con Angelo Narci e a seguire la presentazione del libro di Roberto Mancini “La terra che verrà”. Alle 21 uno spettacolo musicale e poetico con i versi del poeta Tareq Aljabr, Mario Maurizi, Marco Pazzelli e la musica di Giuseppe Riccardo Festa. Domenica 19 le iniziative proseguono la mattina con il laboratorio per bambini, il pomeriggio lezione del metodo Feldenkrais con Elisabetta Giorgini e dalle 17.30 le testimonianze di Roberto Maccaroni e Michela Paschetto della nave Life support a cui è dedicata anche la mostra fotografica che resterà visitabile per tutte le giornate di apertura. Lunedì in mattinata i volontari tornernanno nelle scuole e alle 21 “Un viaggio per toccare un’idea” racconto spettacolo sui progetti Emergency con Mario Spallino. La maratona si chiude martedì 21 con la presentazione del libro “Una persona alla volta” di Gino Strada.