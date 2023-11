Scontro frontale tra un’auto e un furgone lungo la provinciale 78 a Passo Colmurano. E’ successo intorno alle 14 di oggi pomeriggio. I due mezzi si sono scontrati frontalmente. In corso di accertamento da parte dei carabinieri la ricostruzione di quello che è accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i soccorsi. Non ci sono feriti gravi. L’incidente ha causato lunghe code nella zona per consentire i soccorsi.