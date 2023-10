C’è anche la realizzazione di un’area verde laboratorio per le colture autoctone tra i progetti finanziati dal Governo al comune di Macerata. La gara è stata vinta dalla Rocar costruzioni di Melfi, l’azienda si è aggiudicata i lavori del valore di 315mila euro.

L’intervento fa parte del Pinqua, il piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. L’area scelta è quella di Fontescodella: si tratta di azioni coordinate che spaziano appunto dall’area verde per le colture autoctone all’edilizia popolare negli spazi ex Cus passando per i nuovi percorsi pedonali, impiantistica sportiva e il recupero della ex chiesa Toreggiana.

La proposta complessiva venne presentata a suo tempo dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi. Nel dettaglio è prevista la realizzazione di una serra in vetro e metallo da adibire a laboratorio verde per la coltivazione di specie arboree autoctone, di una strada di accesso sull’area di proprietà comunale prospiciente il palasport in località Fontescodella, al di sopra dello spazio destinato ai campi da padel con annessi spogliatoi e palestra fitness, e di un sistema di deposito e pompaggio delle acque raccolte dal sistema di invarianza idraulica degli impianti sportivi per l’irrigazione degli orti.

L’idea di costruire una serra-laboratorio didattico nasce dall’esigenza di valorizzare due obiettivi fondamentali: l’idea di inclusione e quella di uno sviluppo sostenibile. Oltre all’aspetto didattico il progetto promuoverà l’incontro, il lavoro, lo scambio di esperienze e conoscenze e la sperimentazione per promuovere la diffusione di una maggiore consapevolezza e di un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Le attività e la conduzione dell’orto coinvolgeranno tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle scuole secondarie di primo grado che aderiranno agli specifici progetti; le attività potranno coinvolgere anche genitori e familiari.

