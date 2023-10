Sold out per l’esordio della 25esima edizione della rassegna teatrale nazionale “Caro Teatro”. Una grande soddisfazione per l’associazione culturale Piccola Ribalta del presidente Antonio Sterpi, la prima edizione senza il compianto Luigi Ciucci. La compagnia “Stella” di Porto Potenza Picena ha rappresentato “Revolution” di Maurizio Purifico, autore e regista dello spettacolo, incantando il pubblico del teatro storico civitanovese.

Sterpi ha ricordato la figura di Ciucci, presidente, scenografo e attore della Piccola Ribalta, e in sua memoria è stato istituito il premio Luigi Ciucci per la migliore scenografia della rassegna.

«Le cinque compagnie scelte tra le oltre quaranta facenti domanda – ha detto il direttore Sterpi – forniscono già un’idea dell’alta qualità artistica che si evidenzierà nel corso delle prossime rappresentazioni. La giuria tecnica formata da Lucia De Luca, Andrea Rosati, Graziano Ferroni e Rita Trobbiani non avrà un compito facile nello scegliere chi premiare per il miglior spettacolo, la migliore scenografia, il miglior attore e attrice. Anche il pubblico sarà chiamato a esprimere con un voto il suo apprezzamento sulla bontà degli spettacoli rappresentati così da assegnare, alla compagnia che avrà conseguito il voto migliore, il “premio gradimento pubblico”». Presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’azienda dei Teatri di Civitanova.

Prima dell’inizio della rassegna, Antonio Sterpi ha inaugurato all’auditorium Sant’Agostino la mostra d’arte “25 anni di Caro Teatro, immagini di una storia”. A tagliare il nastro è stato il figlio di Luigi, Marco Ciucci, che per l’occasione ha realizzato un video per la mostra. Il visitatore potrà visionare i manifesti di tutte le edizioni del Caro Teatro ma anche, grazie alla collaborazione del museo Magma, tante opere dei migliori grafici di fama nazionale ed internazionale che, in occasione del traguardo delle 25 edizioni hanno voluto impreziosire la mostra stessa. La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre, tutti i sabati e domeniche dalle 16.30 alle 19.30.

Domenica 8 ottobre, alle 17.30 si replica con la compagnia Teatro Impiria di Verona che rappresenterà lo spettacolo “Molto piacere”. Lo spettacolo è la riscrittura e adattamento curato da Laura Murari di “Carnage” (Il dio del massacro).