L’associazione nazionale carabinieri incontra il nuovo capitano della compagnia di Civitanova Angelo Chiantese. E’ ormai una tappa obbligata, il vero “battesimo” con la città e con il volontariato delle associazioni l’incontro che il presidente Roberto Ciccola organizza ogni volta che nell’Arma c’è un avvicendamento.

E anche questa volta non poteva mancare. Ieri sera nella sede di via Fontanella si è svolto l’incontro di presentazione e conoscenza con il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Civitanova Angelo Chiantese, subentrato al capitano Massimo Amicucci, ora in servizio a Roma. Accompagnato dal comandante di stazione Bartolomeo Filannino, Chiantese che proviene dai Ros di Catanzaro ha parlato della propria esperienza professionale nell’Arma dando conto del fattivo contributo di collaborazione dell’associazione nazionale carabinieri a livello nazionale e locale. Presente per l’occasione è arrivato dalla Capitale il comandante uscente Massimo Amicucci e a suggellare il saluto non è mancata da Chieti il collegamento telefonico con l’ex comandante, il colonnello Enzo Marinelli che oltre ad augurare buon lavoro al nuovo capitano Chiantese ha ricordato con un pizzico di nostalgia gli anni trascorsi in città. Presente all’incontro ufficiale anche Giovanna Paolone Piermanni, il presidente Anc di Montecosaro Roberto Cavalieri e di Morrovalle Domenico Valente. Presenti per Unuci il presidente Gianfranco Ciferri, per l’associazione bersaglieri il presidente Aroldo Cameli, per ANPS (polizia) il presidente Tommaso Galeone, per Anfi (finanza) Saverio De Blasi. A conclusione della partecipata serata scambio di doni e brindisi augurale.